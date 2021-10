Spór z Abrisem. Ogromna kara dla Polski uchylona przez TSUE

W kwietniu 2014 roku KNF pozbawiła kontrolowaną przez Abrisa spółkę PL Holdings prawa do wykonywania głosu z akcji FM Banku i nakazała funduszowi sprzedać udziały do końca roku. Według nadzoru, właściciel banku nie gwarantował bezpiecznego zarządzania bankiem.

Spór Polski z Abrisem

Sąd arbitrażowy ostatecznie zasądził karę w wysokości 654 mln zł plus odsetki, uznając, że Polska naruszyła prawa inwestora. Nasz kraj zaskarżył ten wyrok do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie, ale w 2019 roku przegraliśmy - przypomina gazeta, dodając, że rok wcześniej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jednak orzeczenie, które dało naszemu krajowi dodatkowy argument.

Wyrok TSUE w sprawie Abrisu

TSUE uznał we wtorek, że nieważne są umowy dwustronne między państwami, które zastrzegają rozstrzyganie sporów między inwestorem z jednego państwa a drugim państwem do rozstrzygnięcia przed sądem polubownym. Podważałoby to bowiem - jak pisze dziennik - zasadę wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi oraz uniemożliwiało zadawanie pytań prejudycjalnych do TSUE, co jest gwarantowane przez Traktat o funkcjonowaniu UE.