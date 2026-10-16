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Z kraju

Spór o zarząd NBP. Szefernaker: prezydent ponownie przekaże premierowi ten sam wniosek

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Narodowy Bank Polski, NBP
Zgorzelski o NBP i postawieniu Glapińskiego przed Trybunałem Stanu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Prezydent Karol Nawrocki ponownie przekaże premierowi Donaldowi Tuskowi wniosek o powołanie do zarządu Narodowego Banku Polskiego Ludwika Koteckiego, Przemysława Litwiniuka, Marcina Zarzeckiego i Marty Kightley - przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. W maju Tusk odrzucił ten sam wniosek.

- Pan prezydent ponownie przekaże postanowienie do prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o kontrasygnatę (...) postanowienia o powołaniu czterech członków zarządu NBP, proponując w nim (...) te same osoby, które były zgłoszone w drodze konsensu w lutym tego roku - powiedział Szefernaker.

- Ten ponowiony wniosek, który zostanie złożony to wniosek o powołanie czterech członków zarządu - Przemysława Litwiniuka, Ludwika Koteckiego, Marcina Zarzeckiego oraz Marty Kightley - dodał.

Groźba paraliżu banku centralnego

W maju Narodowy Bank Polski poinformował, że premier zwrócił bez kontrasygnaty postanowienia prezydenta dotyczące powołania czterech członków zarządu - tych samych, którzy mają zostać wskazani w nowym wniosku składanym przez Nawrockiego.

Kightley w zarządzie NBP zasiadała od 2020 r., jej kadencja skończyła się w marcu bieżącego roku. Ludwik Kotecki oraz Przemysław Litwiniuk nie byli wcześniej w zarządzie NBP, są członkami RPP od 2022 r. - powołał ich Senat. Marcina Zarzeckiego w grudniu 2025 r. powołał do RPP prezydent. W listopadzie kończy się kadencja wiceprezesa NBP Adama Lipińskiego.

W poniedziałek Narodowy Bank Polski poinformował, że ponownie zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego o powołanie członków zarządu. "W tej kwestii, jak już wcześniej informowaliśmy, NBP zrealizował wszystkie możliwe działania na podstawie przepisów prawa" - przekazał wówczas bank centralny.

Sprawę skomentował w środę wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. - Szykuje nam się paraliż Narodowego Banku Polskiego - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN24.

Skład zarządu NBP

W skład zarządu Narodowego Banku Polskiego wchodzi prezes banku centralnego oraz od sześciu do ośmiu członków, w tym dwóch wiceprezesów. Kadencja członków zarządu trwa 6 lat, a ta sama osoba nie może pełnić tej funkcji dłużej niż dwie kolejne kadencje. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek prezesa NBP.

Zgodnie z konstytucją akty urzędowe prezydenta wymagają kontrasygnaty premiera. Wyjątkiem są m.in. wniosek do Sejmu o powołanie prezesa NBP czy członków RPP. Powołanie członków zarządu banku centralnego wymaga kontrasygnaty.

Obecny zarząd NBP, wraz z prezesem Adamem Glapińskim, liczy siedem osób. W listopadzie, jeżeli kadencja obecnego wiceprezesa Adama Lipińskiego nie zostanie przedłużona lub na jego miejsce nie zostanie wybrany nowy członek, może dojść do sytuacji, w której liczba członków zarządu spadłaby poniżej wymaganej ustawowo liczby.

Źródło: PAP
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Tagi:
NBPKarol NawrockiDonald TuskPrezydent RP
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