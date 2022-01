Bloomberg: Unia Europejska rozważa wstrzymanie wypłat dla Polski z powodu Turowa

Unia Europejska przygotowuje się do wstrzymania wypłat z unijnego budżetu dla Polski za odmowę wywiązania się z grzywny 500 tysięcy euro dziennie nałożonej w związku ze sporem o kopalnię Turów. Łączna kwota kar do zapłacenia przez Polskę to obecnie ponad 50 milionów euro - informuje Bloomberg. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył we wrześniu na Polskę karę za niedostosowanie się do nakazu zaprzestania wydobywania węgla w kopalni Turów.