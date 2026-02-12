Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

 Spór o reklamy na dworcach. "Działanie na szkodę"

pap_20251114_0PS
PKP PLK: prace nie są obecnie prowadzone
Źródło: tvn24.pl
PKP Intercity domaga się usunięcia z dworców należących do spółki banerów reklamujących czeskiego przewoźnika kolejowego RegioJet. "Umożliwienie prowadzenia działań promocyjnych przez bezpośrednich konkurentów (…) stanowi naruszenie zasad oraz działanie na szkodę interesów Grupy PKP" – stwierdzili przedstawiciele zarządu w piśmie skierowanym do Rady Nadzorczej PKP, do którego dotarł Patryk Michalski, reporter TVN24+. Ministerstwo infrastruktury zabrało głos w sprawie.

W liście podpisanym 20 stycznia przez prezesa zarządu PKP Intercity Janusza Malinowskiego oraz wiceprezes Joannę Siecińską stwierdzono, że pomimo "pisma skierowanego pod koniec 2025 r., w ostatnich dniach na dworcach kolejowych zarządzanych przez PKP S.A. pojawiły się reklamy przewoźnika RegioJet - bezpośredniego konkurenta PKP Intecity S.A.".

Do pisma uzyskał wgląd Patryk Michalski, dziennikarz TVN24+.

PKP Intercity: praktyka na dworcach o strategicznym znaczeniu

"Reklamy te zostały umieszczone na kluczowych dworcach kolejowych w Warszawie, Krakowie, Trójmieście oraz w Poznaniu, co w naszej ocenie wymaga pilnej reakcji na poziomie właścicielskim i nadzorczym" - oświadczono w dokumencie.

"Umożliwienie prowadzenia działań promocyjnych przez bezpośrednich konkurentów PKP Intercity S.A. na nośnikach należących do PKP S.A. stanowi naruszenie zasad oraz działanie na szkodę interesów Grupy PKP" - przekazano.

Jak podkreślili autorzy pisma, "szczególnie istotne jest, że praktyka ta dotyczy dworców o strategicznym znaczeniu dla działalności operacyjnej i handlowej PKP Intercity S.A., gdzie ekspozycja reklam konkurencyjnego przewoźnika bezpośrednio wpływa na decyzje zakupowe pasażerów".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Linia średnicowa, tunel. Warszawa Śródmieście
Przyszłość linii średnicowej. Sensacyjna koncepcja kolejarzy
Dariusz Gałązka
Pociągi wróciły po 14 latach do Ciechocinka
Pociągi wróciły do znanego uzdrowiska, ale zamiast dworca jest kontener
TVN24
Wizualizacja przedstawiająca widok z góry na tunel pod torami w Wesołej
Zbudują kolejowy objazd na czas budowy tunelu
Dariusz Gałązka

Apel o "bezwzględny zakaz"

Powołując się na zasady zawarte w Karcie Grupy PKP, zarząd PKP Intercity apelował o wprowadzenie zakazu udostępniania powierzchni reklamowych należących do spółki podmiotom konkurencyjnym, wydania "odpowiednich dyspozycji" departamentom komercjalizującym powierzchnie reklamowe, uwzględnienia w umowach z agencjami reklamowymi i pośrednikami "bezwzględnego zakazu" przyjmowania zleceń reklamowych od konkurencji i "potwierdzenie wdrożenia powyższych działań w formie pisemnej".

Jak ustalił Michalski, w odpowiedzi na skargę, zarząd PKP S.A. zlecił 29 stycznia kontrolę doraźną w "Biurze Obrotu Nieruchomościami oraz innych jednostkach i komórkach organizacyjnych PKP Intercity S.A.".

Zarząd PKP Intercity apeluje o wprowadzenie zakazu udostępniania powierzchni reklamowych należących do spółki konkurencji.
Zarząd PKP Intercity apeluje o wprowadzenie zakazu udostępniania powierzchni reklamowych należących do spółki konkurencji.
Źródło: Rafał Guz / PAP

Odpowiedź resortu infrastruktury

Na początku lutego głos zabrało Ministerstwo Infrastruktury. "W pierwszej kolejności należy wskazać, że mienie pozostające w dyspozycji PKP S.A., w tym powierzchnie oferowane do najmu, stanowi element infrastruktury o charakterze komercyjnym, który powinien być oferowany na równych, przejrzystych i niedyskryminujących zasadach wszystkim zainteresowanym podmiotom" - zaznaczył wiceminister resortu Piotr Malepszak w liście z 5 lutego skierowanym do zarządu PKP S.A., do którego wgląd zyskało TVN24.

Jak ocenił podsekretarz stanu, "z uwagi na rolę PKP S.A. w zarządzaniu istotną częścią infrastruktury dworcowej, sposób kształtowania zasad udostępniania powierzchni komercyjnych, powinien uwzględniać szczególny kontekst rynkowy, w jakim funkcjonuje Spółka, tak aby przyjęte rozwiązania nie prowadziły do faktycznego ograniczania dostępu do rynku (...) podmiotom spełniającym obiektywne warunki najmu".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Z Krakowa nad morze w nieco ponad godzinę. Wkrótce nowe połączenie
Budowa tunelu średnicowego w Łodzi ( 25.01.2023.)
PKP PLK zrywa umowę. "Rażące opóźnienia i nieprawidłowości"
Utrudnienia na kolei po awarii na stacji Warszawa Powiśle (zdjęcie ilustracyjne)
PKP PLK reagują na wpis pracownika. Uruchomiono "procedury wyjaśniające"
TVN24

Wiceminister: wprowadzenie zakazów bez uzasadnienia

Malepszak podkreślił, że dworce kolejowe, poza funkcją komercyjną, "pełnią również rolę infrastruktury publicznej o istotnym znaczeniu społecznym, w ramach której realizowana jest zasada równego i niedyskryminującego dostępu do stacji pasażerskich".

"Przyjęcie (...) podejścia polegającego na uznaniu samego faktu istnienia relacji konkurencyjnej za wystarczającą przesłankę do odmowy udostępnienia powierzchni reklamowej, prowadziłoby do konsekwencji trudnych do zaakceptowania zarówno z punktu widzenia równego traktowania, jak i realiów funkcjonowania rynku kolejowego" - ocenił wiceminister infrastruktury w liście, w którym uwzględnił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak oświadczył, "w tym kontekście nie znajduje uzasadnienia przyjmowanie rozwiązań polegających na wprowadzaniu powszechnych zakazów współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną wobec spółek Grupy PKP".

"Długotrwałe niewykorzystywanie dostępnych powierzchni reklamowych prowadzi do powstawania pustych przestrzeni ekspozycyjnych, a tym samym do ograniczenia potencjalnych przychodów z tego tytułu" - zwrócił uwagę Piotr Malepszak.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Polak

Udostępnij:
Tagi:
Polskie Koleje PaństwowePKP IntercityMinisterstwo Infrastruktury
Zobacz także:
Samochody import
Sankcje omijane tylnymi drzwiami. Auta wysyłane do Rosji wbrew stanowisku marek
Moto
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
"Nasza gospodarka wrzuciła wyższy bieg". Nowe dane o PKB
Z kraju
shutterstock_2345459261
Rząd "pożyczył" jej twarz. Sprawa trafiła do sądu
Tech
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
TSUE zadecydował w sprawie wskaźnika WIBOR
Ze świata
Rzeszów, 11.02.2026. Produkcja pączków na Tłusty Czwartek
"Ta cena jest uczciwa za pączka". Cukiernie szykują się na Tłusty Czwartek
Z kraju
Olimpijska reprezentacja Polski podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk we Włoszech
Wrze w sprawie strojów. Firmy komentują
Łukasz Figielski
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Ceny paliw w dół
Moto
Donald Trump
"Piękny, czysty". Trump ma podpisać rozporządzenie
Ze świata
Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
Prezes zarabia 60 tysięcy miesięcznie. Będzie wniosek o obniżkę
Z kraju
Leszek Czarnecki
Jest prawomocny wyrok w sprawie artykułu o przewożeniu Leszka Czarneckiego w bagażniku
Z kraju
Martwy kot znaleziony w automacie paczkowym (zdjęcie ilustracyjne)
Co się stanie z InPostem? "To jest sygnał"
Maja Piotrowska
shutterstock_2317709075
Kredytobiorcy czekają na ten wyrok. "Może mieć przełomowe znaczenie dla całego rynku"
Nieruchomości
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Będzie niższy limit w bankomatach
Z kraju
Według szefa PFR Nieruchomości potrzebnych jest milion mieszkań ponad to co buduje rynek
"Wojna hybrydowa" na rynku mieszkań. Tutaj deweloperzy tną ceny
Nieruchomości
Spółki na Wall Street w ciągu dnia straciły 3 biliony dolarów
Zapadną za 100 lat. Sprzedały się na pniu
Tech
Polscy i amerykańscy żołnierze podczas ćwiczenia DEFENDER Europe 20 Plus na poligonie koło Drawska Pomorskiego
Rząd przyjął ustawę o SAFE. "Pierwsze środki mogą popłynąć już w marcu"
Z kraju
Abu Dhabi
Nowy globalny trend. "Fundamentalna zmiana"
Ze świata
pap_20260211_0CH
Ursula von der Leyen zapowiada reformy. "Czas na gruntowne porządki"
Ze świata
shutterstock_1669262509
Afrodyta w rękach Orlenu
Ze świata
labubu - ZikG shutterstock_2660932499
Setki tysięcy pozwów o plagiat. Kraj jest w czołówce światowej
Ze świata
Britney Spears
Britney Spears sprzedaje prawa do swojej muzyki
Ze świata
Samolot linii Lufthansa (zdjęcie ilustracyjne)
Piloci Lufthansy zapowiadają strajk. "Skala zakłóceń trudna do przewidzenia"
Ze świata
Donald Trump
"Trump naprawdę to rozdmuchał"
Ze świata
shutterstock_2188515153
Fala zwolnień na horyzoncie. Gigant branży piwnej zapowiada zmiany
Ze świata
Adam Glapiński
Media: rząd zrezygnował z walki z Glapińskim. Domański komentuje
Z kraju
Gdynia, 06.12.2022. Odbiór pierwszych koreańskich czołgów K2 oraz haubic K9 na terenie Terminalu Kontenerowego w Gdyni
Domański: nie ma tańszego źródła finansowania
Z kraju
Andrzej Domański
"Chciałbym przeprosić". Domański o problemach KSeF-u
Z kraju
Czapka Nowrocky na głowie Karola Nawrockiego
Kontrowersje wokół ubioru prezydenta. Jest oświadczenie
Z kraju
Kongres USA w Waszyngtonie
USA spadają w rankingu korupcji. To najgorszy wynik od lat
Ze świata
shutterstock_268930547
Osiem milionów do wygrania w Lotto
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica