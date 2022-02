"Bezprawne i nie będziemy ich płacić". Wiceminister o karach za Turów

Kary za Turów

Michał Woś, wiceminister w resorcie sprawiedliwości z Solidarnej Polski pytany o porozumienie z Czechami powiedział, że "etap, na którym się znaleźliśmy i ten kompromis, który został zawarty jest sukcesem". Zaznaczył przy tym, że "lepiej by było osiągnąć go wcześniej".

Rafał Bochenek z PiS jest zadowolony z porozumienia zawartego z Czechami. Jego zdaniem "cały proces negocjacyjny był bardzo skomplikowany i długi. Głównym czynnikiem był etap wyborów politycznych w Czechach. To spowodowało marazm i brak decyzyjności po stronie czeskiej. Polska od początku próbowała przeć do porozumienia, żeby je zakończyć i podpisać"

"To jest ogromna strata dla naszego kraju"

Posłanka dodała, że porozumienie jest ogromną stratą dla Polski. - Dziś rząd PiS ma zbudować wał i filtry, zapłacić Czechom 45 milionów euro i jeszcze do tego musimy zapłacić 70 milionów euro kary do TSUE. To jest ogromna strata dla naszego kraju – mówiła.

Artur Dziambor z Konfederacji stwierdził, że Unia Europejska nie powinna decydować o tym, jak prowadzona jest polityka energetyczna kraju. - Mleko się wylało. Rząd polski nie miał wyjścia i te 5 milionów, które udało się utargować to jest ten wielki sukces negocjacyjny, który został odniesiony. Trzeba będzie jeszcze przełknąć wyrok TSUE i jak najszybciej wybudować ekrany które sprawią, że nie będzie już tego problemu w przyszłości. To jest nasza racja stanu, żeby nie pozwalać sobie na to, żeby Unia Europejska decydowała o tym, jak my prowadzimy naszą politykę energetyczną - mówił poseł.