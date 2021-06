PGE: zadziwiające, że wicepremier polskiego rządu trzyma stronę Czech

Wypowiedź Jarosława Gowina o kopalni Turów

Kontynuował: - Po drugie, kłopotliwe jest samo orzeczenie TSUE, bo oznaczałoby zamknięcie kopalni dającej pracę tysiącom ludzi i zachwianie poważnym ogniwem systemu energetycznego Polski. To decyzja nieadekwatna do sytuacji. Podyktowana stronniczością, by nie powiedzieć, że szukaniem pretekstu do uderzenia w Polskę. Po trzecie, zawsze staram się brać odpowiedzialność za porażki, a gdy jestem w opozycji, nie cieszę się z porażek polskiego rządu, bez względu na polityczne barwy. Krytyka może być uzasadniona, ale należy powstrzymać się od wyrażania satysfakcji, a to niestety w przypadku Turowa zdarzyło się niektórym politykom opozycji.