Czy Polska zapłaci karę za Turów? Minister zapowiada wniosek

Na pewno nie zapłacimy kar, które byłyby naliczane przez Trybunał do momentu wydania wyroku. Jeśli chodzi o kary naliczane wcześniej przez instytucje europejskie, będziemy składać wniosek o ich wycofanie - jeśli nie ma przedmiotu sporu, nie widzimy uzasadnienia, by te kary płacić - mówiła w Programie 1 Polskiego Radia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Wcześniej rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że Polska będzie zobowiązania do zapłacenia dotychczasowych kar za niewstrzymanie wydobycia w kopalni Turów.

– Jeśli Czechy wycofają skargę z TSUE przeciw Polsce, to od tego dnia zaprzestaniemy naliczania kar – powiedział. – Jednak wszystko, co zostało naliczone do tego dnia, musi zostać zapłacone – dodał. Jak pisze dziennik, oznacza to, że Polska będzie musiała zapłacić do unijnego budżetu 68,5 mln euro (jeśli Czechy wycofają skargę w piątek) oraz odsetki za wstrzymywanie się z uregulowaniem tych należności.