Polska robi przelew, Czechy wysyłają żądanie wycofania skargi w sprawie kopalni Turów

Republika Czeska wycofała swoją skargę do instancji europejskich w sprawie Turowa; to kończy całkowicie sprawę - powiedział w piątek przed południem premier Mateusz Morawiecki. Wieczorem rzecznik czeskiego rządu poinformował, że do kancelarii Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wysłano żądanie wycofania skargi w sprawie kopalni Turów.