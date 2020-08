Spór o fotel prezesa spółki w obozie rządzącym. "Chyba komuś się zapomniało, że rządzi PiS, a nie PO"

"Zgadza się Pan z tym wyborem?"

Polityk odniósł się do nominacji nowego prezesa firmy Rafako, którym został Mariusz Zawisza. Decyzję podjęli akcjonariusze Rafko, do których zaliczają się prywatna firma budowlana PBG, powiązana z nią spółka Multaros Trading Company z Cypru oraz fundusz z grupy rządowego Polskiego Funduszu Rozwoju. Zawisza był przez dwa lata (2014-2015) prezesem PGNiG.

Wiceminister wspomniał też o wypowiedzi Mariusza Zawiszy, który w 2015 roku odnosząc się do konfliktu z Gazpromem, mówił: "Zgodnie z kontraktem uzyskaliśmy już 'zdolność arbitrażową', ale to nie oznacza obowiązku składnia dokumentów do sądu arbitrażowego". Niektórzy odczytywali to jako odwlekanie skierowania sporu do organu w Sztokholmie, który dotyczył zawyżanych cen gazu rosyjskiego dostawcy.