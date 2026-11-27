Z kraju "To często cyrk". Zarzuty franczyzobiorców i odpowiedzi Żabki Oprac. Paulina Karpińska |

Ekonomista Marek Zuber o konsekwencjach prezydenckiego weta w sprawie podatków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: FotoDax / Shutterstock.com

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- Już ponad 100 osób chce dołączyć do złożonego przez nas zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez spółkę Żabka Polska, a kolejni chętni wciąż się zgłaszają. Nasze zarzuty można sprowadzić do wprowadzenia w błąd franczyzobiorców. I to na wielu płaszczyznach - mówi "Rzeczpospolitej" Joanna Baniak, była franczyzobiorczyni Żabki, wiceprzewodnicząca stowarzyszenia Forum Przedsiębiorców BizRescue.

Jej zdaniem współpraca z Żabką dla wielu przedsiębiorców kończy się kilkudziesięciotysięcznym zadłużeniem. Zapowiada, że sprawa będzie kontynuowana w sądach.

Spór o VAT między Żabką a franczyzobiorcami

Jak podaje "Rzeczpospolita", jednym z głównych problemów, z którymi mają mierzyć się franczyzobiorcy, są rozliczenia VAT. Część byłych i obecnych franczyzobiorców Żabki ma otrzymywać wezwania do zapłaty zaległego VAT, sięgające nawet 1,2 miliona złotych.

- Nie rozumiemy, czemu VAT mają płacić przedsiębiorcy, skoro to Żabka ustala ceny i do niej trafiają płatności klientów. Fakt, że terminale płatnicze są zarejestrowane na przedsiębiorców, a nie Żabkę, to główne źródło naszych problemów - mówi gazecie Małgorzata Nowak, przewodnicząca stowarzyszenia BizRescue.

Według doradcy podatkowego Karola Wadelka problem wiąże się m.in. z niezaksięgowanymi fakturami korygującymi, wystawianymi w związku ze sprzedażą produktów w promocjach poniżej ceny zakupu.

Franczyzobiorcy twierdzą, że w niektórych przypadkach do nieujmowania tych dokumentów mieli ich zachęcać przedstawiciele sieci. Żabka odpowiada, że franczyzobiorcy są niezależnymi przedsiębiorcami i sami odpowiadają za księgowość oraz podatki, a osoby zapewniające im wsparcie nie są uprawnione do udzielania porad podatkowych.

Spór o to, kto jest właścicielem towaru

Spór dotyczy również tego, kto w modelu franczyzowym jest właścicielem towaru i odpowiada za VAT. - Nie chcą się z nami spotykać [urzędnicy - red.] w ministerstwach, urzędach, ignoruje nas rzecznik przedsiębiorców. Tymczasem skoro Żabka decyduje, co, jak i za ile możemy sprzedawać, jest to jednoznaczne, że wciąż ta firma jest właścicielem towaru - uważa Małgorzata Nowak.

Według mecenasa Piotra Ziółkowskiego na gruncie prawa cywilnego właścicielem towaru staje się franczyzobiorca. Mniej jednoznaczna jest kwestia podatkowa, choć organy skarbowe przeważnie uznają, że to franczyzobiorca odpowiada za VAT. Żabka odpowiada, że "o tym, kto rozlicza VAT, decydują przepisy podatkowe, a nie sposób ustalania cen czy przebieg rozliczeń".

Sprawy dotyczące współpracy z siecią trafiają też do sądów. Według Żabki na 18 listopada 2026 r. toczyło się siedem postępowań z powództwa sześciu byłych franczyzobiorców. Reprezentujący ich prawnik twierdzi jednak, że podobnych spraw jest znacznie więcej.

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Franczyzobiorcy mają zastrzeżenia do systemu rozliczeń Żabki

Franczyzobiorcy wskazują także na problemy związane z zawieraniem umów i systemem rozliczeń. Jeden z nich twierdzi, że do podpisania obszernej i skomplikowanej dokumentacji dochodziło pod presją czasu. - Już samo podpisanie umowy to często cyrk, odbywa się nawet w środku nocy, w hotelu. Pośpieszają, a sam załącznik to masa stron, umowa jest niebywale skomplikowana. Gdy znajomy chciał na podpisanie zabrać prawnika, spotkanie odwołano - opowiada "Rzeczpospolitej" jeden z rozmówców.

Żabka odpowiada, że sama umowa liczy około 30 stron, a około 150 stron załączników szczegółowo opisuje zasady sprzedaży, usług i funkcjonowania sklepu. Firma podkreśla również, że franczyzobiorca może udostępnić dokumenty m.in. swoim prawnikom.

Zastrzeżenia przedsiębiorców dotyczą też systemu rozliczeniowego. Według ich relacji nie zawsze byli w stanie samodzielnie zweryfikować, skąd wynikały poszczególne należności i obciążenia, a mimo przekazywania utargu ich saldo zadłużenia mogło rosnąć. Żabka wskazuje, że wartości na fakturach wynikają z danych dostępnych w Dashboardzie (wewnętrznym systemie - red.) i są naliczane zgodnie z umową oraz obowiązującymi instrukcjami.

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Rachunki, ubezpieczenie i zakaz handlu. Kolejne zastrzeżenia franczyzobiorców

Franczyzobiorcy zgłaszają również zastrzeżenia do rozliczania promocji, energii, niedoborów i innych opłat, wskazując m.in. na trudności z weryfikacją naliczanych kwot. Żabka odpowiada, że koszty energii są rozliczane poprzez refaktury odpowiadające zużyciu w danym sklepie.

- Nigdy nie dostaliśmy rachunków, na przykład za prąd, od dostawcy energii. Żabka nas informowała o kwocie, a jak próbowaliśmy coś wyjaśniać, słyszeliśmy, że się wszystko zgadza - mówi gazecie inny franczyzobiorca.

Wątpliwości dotyczą też obowiązkowego ubezpieczenia związanego z ewentualnym zadłużeniem oraz dostępu do danych po zakończeniu współpracy.

Byli franczyzobiorcy twierdzą również, że otrzymywali instrukcje dotyczące sposobów działania w niedziele objęte zakazem handlu, m.in. poprzez prowadzenie w sklepach biblioteki. Żabka stanowczo zaprzecza, by przygotowywała poradniki dotyczące omijania przepisów.

Franczyzobiorcy zwracali się ze swoimi zastrzeżeniami również do instytucji publicznych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów analizuje otrzymywane sygnały dotyczące Żabki, ale nie prowadzi obecnie postępowania wyjaśniającego ani antymonopolowego wobec spółki. Zaznacza także, że sprawy podatkowe należą do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Z kolei Ministerstwo Finansów, pod które podlega KAS, nie czuje się stroną. Z kolei Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw wskazuje, że nie ma kompetencji do rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami.

Pytania o niezależność franczyzobiorców Żabki

Według prawników, z którymi rozmawiała gazeta, wątpliwości budzi faktyczna niezależność franczyzobiorców Żabki, m.in. ze względu na zakres kontroli sieci nad prowadzeniem sklepów. Pojawiają się też pytania, czy taki model współpracy nie ma cech stosunku pracy. Forum Przedsiębiorców BizRescue zwróciło się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy.

Żabka podkreśla, że franczyzobiorcy są niezależnymi przedsiębiorcami, działającymi na własny rachunek i ryzyko. Jednocześnie w prospekcie emisyjnym spółka wskazała możliwość uznania ich za pracowników etatowych jako jedno z potencjalnych ryzyk.

O sieci sklepów Żabka

Żabka, założona w 1998 r. przez Mariusza Świtalskiego, ma dziś ponad 13 tys. sklepów i co roku otwiera ponad tysiąc nowych placówek. Po kilku zmianach właścicielskich jej głównym akcjonariuszem jest CVC Capital Partners, a od dwóch lat spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

Po trzech kwartałach 2026 r. jej zysk netto wzrósł do 777 mln zł, a przychody do 23,1 mld zł. Teraz Żabkę chce przejąć kanadyjska Alimentation Couche-Tard, właściciel m.in. Circle K, oferując za 100 proc. akcji około 32 mld zł. Oferowana cena wynosi 32 zł za akcję i, jak zapowiedziała kanadyjska grupa, nie zostanie podniesiona.