"Nie będę żałował spółek energetycznych". Jest reakcja na słowa premiera

- Chcę, żeby ograniczyć inwestycje do tych najbardziej niezbędnych, również tych rozpoczynanych, dla systemu elektroenergetycznego, tak żeby to był zysk netto zero plus. Nie gigantyczny zysk netto, tylko niewielki, a więc pokrycie kosztów, pokrycie amortyzacji, planów inwestycyjnych, aby była gotówka na nie, ale cała reszta tych bardzo splątanych, zamazanych relacji cenowych, aby działała na rzecz Polaków, gospodarstw domowych i przedsiębiorców - tłumaczył Morawiecki.