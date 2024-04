"Drastyczna podwyżka rachunku, jesteśmy kompletnie pod krechą". Wiceminister zabiera głos

PGNiG, jako spółka Skarbu Państwa, nawet rozumiejąc specyfikę działań rynkowych, powinna brać na cel ochronę interesów odbiorców - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka. W ten sposób odniósł się do sytuacji Spółdzielni Mleczarskiej w Łużnej, której sprawę wysokich rachunków za gaz opisaliśmy. Wiceszef MKiŚ przekazał też, że rząd chce zamrozić cenę błękitnego paliwa dla małych i średnich firm.

W tym tygodniu opisaliśmy historię ośmioosobowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łużnej (woj. małopolskie), która zaczęła dostawać od PGNiG znacznie wyższe rachunki za gaz. Faktury wzrosły z około 6 tysięcy złotych do 32 tysiące złotych.

- Drastyczna podwyżka gazu po prostu dobija finansowo. Jesteśmy już kompletnie pod krechą - mówiła w rozmowie z naszą redakcją Barbara Niemaszyk, szefowa spółdzielni. - Jestem w tym momencie na urlopie bezpłatnym, żeby trochę ulżyć zakładowi. Moją wypłatą dołożę się do rachunków za gaz. No i tak ciągniemy. Później to samo zrobią kolejni pracownicy - dodawała.