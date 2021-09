Spis powszechny. Wkrótce mija ważny termin

Spis powszechny potrwa do 30 września - przypomina Główny Urząd Statystyczny i radzi, aby nie odkładać spisania się na ostatnią chwilę. Odmowa wzięcia udziału w spisie wiąże się z karą w wysokości do 5 tysięcy złotych, zaś za podanie nieprawdziwych informacji grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.