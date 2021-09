Odmówili udziału w spisie powszechnym. Są wnioski o ukaranie

Spis powszechny potrwa do 30 września - przypomina Główny Urząd Statystyczny i radzi, aby nie odkładać spisania się na ostatnią chwilę. Odmowa wzięcia udziału w spisie wiąże się z karą w wysokości do 5 tysięcy złotych. Lubelski GUS zgłosił na policję osiem wniosków o ukaranie osób, które nie chcą wziąć udziału w spisie.

Sprawa zgłoszona na policję

Elżbieta Łoś z Urzędu Statystycznego w Lublinie poinformowała, że do czwartku spisali się mieszkańcy ponad 71 proc. mieszkań w woj. lubelskim. - Nierozpoczętych, do których musimy dotrzeć, mamy 13 proc. - powiedziała Łoś. Dodała, że w pozostałych przypadkach osoby rozpoczęły wypełnianie internetowego formularza, ale go nie dokończyły. Na ich uzupełnienie mieszkańcy mają czas do 30 września.