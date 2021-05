Spis powszechny przez telefon. GUS ostrzega przed oszustami

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że od wtorku 4 maja swoją pracę rozpoczęli rachmistrzowie spisowi. Będą oni realizować wywiady przez telefon w ramach Narodowego Spisu Powszechnego. GUS apeluje jednak o ostrożność i ostrzega przed potencjalnymi oszustami podszywającymi się pod rachmistrzów spisowych.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to przeprowadzane raz na 10 lat największe polskie badanie statystyczne. To główne źródło obiektywnej wiedzy o liczbie osób zamieszkujących Polskę, ich pracy, miejscu zamieszkania, wykształceniu czy warunkach życia. W tym roku spis rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września tego roku.

Narodowy Spis Powszechny

W tym okresie każdy obywatel powinien dokonać spisu samodzielnie logując się na rządowej stronie spis.gov.pl i tam odpowiadając na pytania. W udziale w Narodowym Spisie Powszechnym pomogą także rachmistrzowie spisowi, którzy rozpoczęli pracę we wtorek. Jest to alternatywa dla osób, które nie potrafią lub nie chcą spisać się przez internet.

GUS podał, że rachmistrzowie spisowi będą dzwonić z numeru 22 828 88 88. Jak podkreślono, rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

"Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/" - wyjaśniono w komunikacie.

GUS ostrzega przed oszustami

Przedstawiciele GUS-u zwrócili uwagę, że z uwagi na panującą pandemię COVID-19, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. "Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów mogą być oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję" - wskazano.

"Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych" - dodano.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, przedstawiciele GUS-u proszą zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Jednocześnie zwrócono uwagę, że "po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych".

Zakres informacji zbieranych w spisie to m.in. charakterystyka demograficzna, aktywność ekonomiczna, poziom wykształcenia, migracje, charakterystyka etniczno-kulturowa czy zasoby mieszkaniowe. GUS zaznaczył, że rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. "Takich pytań w formularzu spisowym nie ma! Mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych. Sprawę należy niezwłocznie zgłosić na policję" - podkreślili przedstawiciele urzędu.

Dokładna lista pytań dostępna jest w dedykowanej zakładce na stronie spis.gov.pl.

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy na podstawie ustawy o statystyce publicznej. Odmowa wzięcia w nim udziału wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. zł, zaś podanie nieprawdziwych informacji grozi karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

