Nagrody za samospisanie. GUS organizuje kolejny konkurs

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił konkurs na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego. Do wygrania jest sprzęt elektroniczny. Wcześniej zorganizowano loterię, w której o nagrody walczyły osoby, które dokonały samospisu przez internet.

Tym razem zadanie konkursowe polega na zachęceniu przez gminy jak największej liczby zobowiązanych na jej terenie osób do dokonywania samospisu internetowego, prowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Wskaźnik samospisu internetowego stanowiący podstawę do wyłonienia zwycięskich gmin będzie uwzględniał samospis dokonany w okresie od początku do końca trwania NSP 2021, czyli od 1 kwietnia do 30 września do godz. 23.59.

Zgłoszenia gminy może dokonać w terminie do 30 września do godz. 23.59 wójt, burmistrz, prezydent miasta bądź osoba upoważniona przez włodarza gminy. Zgłoszenia należy wypełnić i przesłać za pośrednictwem specjalnie utworzonej do tego celu aplikacji dostępnej na stronie GUS.

Prezes GUS ogłosił nowy konkurs

Wskazanie zwycięskich gmin dokonane zostanie na podstawie przygotowanej przez Centrum Informatyki Statystycznej aplikacji cyfrowej do monitorowania liczby osób fizycznych, które spiszą się w kanale samospisu internetowego, w stosunku do liczby osób fizycznych zobowiązanych do spisania się na terenie danej gminy.

GUS poinformował, że wyłonienie zwycięskich gmin oraz ogłoszenie wyników odbędzie się 15 listopada. Lista zwycięskich gmin zostanie opublikowana na stronie, w mediach społecznościowych instytucji oraz podległych prezesowi GUS jednostkach statystyki publicznej. Zwycięzcom konkursu, czyli jednej gminie w każdym województwie za zajęcie pierwszego miejsca, a łącznie 16 gminom w Polsce o najwyższym wskaźniku samospisu internetowego, zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego.

Ponadto w każdym województwie dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z urzędem statystycznym, wykazującej największą aktywność wśród społeczności lokalnej zostanie przyznana nagroda specjalna. "Nagrodę specjalną stanowi sprzęt elektroniczny w postaci 1 urządzenia wielofunkcyjnego" - czytamy w regulaminie. Brane są pod uwagę wszystkie działania obejmujące okres od początku do końca trwania spisu. Tutaj nagrodą także będzie sprzęt elektroniczny.

Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to przeprowadzane raz na 10 lat największe polskie badanie statystyczne. To główne źródło obiektywnej wiedzy o liczbie osób zamieszkujących Polskę, ich pracy, miejscu zamieszkania, wykształceniu czy warunkach życia. W tym roku spis rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września tego roku.

Spis jest realizowany następującymi metodami: obowiązkowo, czyli właśnie metodą samospisu internetowego (CAWI) oraz uzupełniająco metodą wywiadu telefonicznego (CATI) oraz metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI). Od 4 maja swoją pracę rozpoczęli rachmistrzowie spisowi.

Zakres informacji zbieranych w spisie to m.in. charakterystyka demograficzna, aktywność ekonomiczna, poziom wykształcenia, migracje, charakterystyka etniczno-kulturowa czy zasoby mieszkaniowe. W formularzu spisowym nie ma pytań dotyczących zarobków, dochodów czy stanu majątkowego. Dokładna lista pytań dostępna jest w specjalnej zakładce na stronie spis.gov.pl.

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy na podstawie ustawy o statystyce publicznej. Odmowa wzięcia w nim udziału wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. zł, zaś podanie nieprawdziwych informacji grozi karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

Autor:mb

Źródło: PAP