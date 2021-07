Samochody za samospis. Zbliża się finałowe losowanie

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii zakończyło się w ostatnią środę. Oznacza to, że w finałowym losowaniu wezmą udział osoby pełnoletnie, które dokonały samospisu, wyraziły chęć udziału w loterii i za pośrednictwem wiadomości e-mail otrzymały 10-znakowy alfanumeryczny kod potwierdzający dokonanie samospisu, a także prawidłowo zarejestrowały zgłoszenie do 7 lipca za pośrednictwem strony internetowej loterii.