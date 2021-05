Nagrody za udział w spisie powszechnym. Pierwsze losowanie

Karty przedpłacone o wartości 500 i 1000 złotych będą do wygrania w piątkowym losowaniu nagród w loterii w ramach Narodowego Spisu Powszechnego. To pierwsze losowanie, kolejne odbędzie się 21 maja.

Narodowy Spis Powszechny 2021. Loteria - kto może wziąć udział?

W loterii wezmą udział osoby pełnoletnie, które już dokonały samospisu, wyraziły chęć udziału w loterii i za pośrednictwem wiadomości e-mail otrzymały 10-znakowy alfanumeryczny kod potwierdzający dokonanie samospisu, a także do 5 maja prawidłowo zarejestrowały zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej loterii.

Kolejne losowania nagród odbędą się 21 maja, 8 i 18 czerwca, 2 i 9 lipca. Wtedy też będzie można wygrać karty przedpłacowe o wartości 500 i 1000 zł. W ostatnim losowaniu 14 lipca - do wygrania będzie 14 samochodów.

Narodowy Spis Powszechny 2021 - co trzeba wiedzieć?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to przeprowadzane raz na 10 lat największe polskie badanie statystyczne. To główne źródło obiektywnej wiedzy o liczbie osób zamieszkujących Polskę, ich pracy, miejscu zamieszkania, wykształceniu czy warunkach życia. W tym roku spis rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września tego roku.