Finał loterii spisu powszechnego. Na zwycięzców czeka 16 samochodów

W środę odbędzie się finałowe losowanie nagród w loterii w ramach Narodowego Spisu Powszechnego. Do wygrania jest 16 samochodów. Spis rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września.

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii zakończyło się w ubiegłą środę. Oznacza to, że w finałowym losowaniu wezmą udział osoby pełnoletnie, które dokonały samospisu, wyraziły chęć udziału w loterii i za pośrednictwem wiadomości e-mail otrzymały 10-znakowy alfanumeryczny kod potwierdzający dokonanie samospisu, a także prawidłowo zarejestrowały zgłoszenie do 7 lipca za pośrednictwem strony internetowej loterii.