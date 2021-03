Czas na spis powszechny. Co grozi za kłamstwo lub odmowę udziału?

1 kwietnia ma rozpocząć się narodowy spis powszechny. To obowiązek dla wszystkich osób, które przebywają na terytorium Polski. Co grozi za odmowę wzięcia udziału w spisie powszechnym? Jaka kara może spotkać za kłamstwo przy podawaniu danych? Wyjaśniamy.

Spis powszechny - co to jest?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP) jest przeprowadzany co 10 lat. Ostatni odbył się w 2011 r. Tegoroczny ma rozpocząć się 1 kwietnia i być przeprowadzony metodą "samospisu internetowego", czyli poprzez udzielenie odpowiedzi za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Dane od osób, które nie będą w stanie udzielić odpowiedzi za pośrednictwem aplikacji, będą zbierane metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego.

Jaka kara za odmowę wzięcia udziału w spisie powszechnym?

"Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej" - czytamy na stronie GUS.

Kara grzywny może zostać nałożona przez sąd, a jej wysokość może dojść nawet do 5 tys. zł.

Jaka kara za kłamstwo w spisie powszechnym?

Dużo cięższy wymiar kary może spotkać tych, którzy podadzą nieprawdziwe dane. Według art. 56 ustawy o statystyce publicznej, "kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

Spis powszechny 2021. Od kiedy?

Nowelizacja ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. ma na celu wydłużenie czasu trwania narodowego spisu powszechnego o trzy miesiące, by trwał sześć miesięcy: od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., a nie jak pierwotnie planowano - do 30 czerwca 2021 r.