Nawet 5 tysięcy złotych kary za brak udziału w spisie powszechnym. Są zawiadomienia na policję

Wojewódzkie urzędy statystyczne skierowały blisko 80 zawiadomień na policję za odmowę udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Tym osobom grozi grzywna w wysokości do nawet 5 tysięcy złotych. "Urzędy przygotowują na bieżąco kolejne wnioski do przekazania policji" - poinformowała Karolina Banaszek, rzeczniczka prasowa Prezesa GUS.

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy na podstawie ustawy o statystyce publicznej. Odmowa wzięcia w nim udziału wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. zł, zaś podanie nieprawdziwych informacji grozi karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

Spis powszechny - kary

"Dotychczas złożonych zostało blisko 80 wniosków. Urzędy przygotowują na bieżąco kolejne wnioski do przekazania policji. Obowiązek udziału w spisie wynika z ustawy o statystyce publicznej, a za odmowę udziału w badaniu zapis ustawy wskazuje karę grzywny" – przypomniała Karolina Banaszek.

Spis powszechny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to przeprowadzane raz na 10 lat największe polskie badanie statystyczne. To główne źródło obiektywnej wiedzy o liczbie osób zamieszkujących Polskę, ich pracy, miejscu zamieszkania, wykształceniu czy warunkach życia. W tym roku spis rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września tego roku.