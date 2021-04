Narodowy Spis Powszechny potrwa dłużej. Zmiany weszły w życie

Wydłużenie czasu trwania Narodowego Spisu Powszechnego oraz terminu przyjmowania zgłoszeń od osób, które nie mogą się samospisać ze względu na wiek czy stan zdrowia - to tylko część zmian, które weszły w życie od piątku. To efekt nowelizacji ustawy. 1 kwietnia ruszył obowiązkowy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Jakie zmiany?

Ustawa wydłuża czas trwania spisu o trzy miesiące. Spis będzie prowadzony od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku, a nie - jak pierwotnie planowano - do 30 czerwca. "Zmiana ta zapewni możliwości zbierania danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym w miesiącach letnich 2021 r., kiedy można spodziewać się znacznego spadku zachorowań na COVID-19" - wskazano.

Jeśli ktoś np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie. Zgodnie z ustawą, osoby mogą zgłosić powyższy fakt, telefonując na infolinię spisową, nie później niż do 31 sierpnia tego roku.

Przesunięto także okres, w którym będą przeprowadzane badania kontrolne i badania uzupełniające. Badania rozpoczną się 1 października i będą prowadzone do końca tego roku.

Dodatkowo w przepisach dostosowujących wskazano, że w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy Generalny Komisarz Spisowy zaktualizuje zbiorczą listę pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samospisu internetowego. Ma to na celu umożliwienie przeprowadzenia samospisu osobom fizycznym nieposiadającym warunków do jego przeprowadzenia.