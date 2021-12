Popularna sieć wycofała produkt ze sprzedaży. "Należy natychmiast zaprzestać używania"

Spinki do włosów dla dziewczynek ze światełkami LED zostały wycofane ze sprzedaży - poinformowała sieć H&M. Istnieje ryzyko, że poprzez wadę produktu dziecko uzyska łatwy dostęp do baterii. Może włożyć je potem do ust, nosa lub uszu, co grozi ciężkimi urazami wewnętrznymi - dodano w komunikacie.

"Należy natychmiast zaprzestać używania produktu i zwrócić go do najbliższego sklepu H&M, aby otrzymać zwrot gotówki lub skontaktować się z nami na hm.com. Paragon do zwrotu danego produktu nie jest wymagany" - czytamy w komunikacie H&M.

Wycofany produkt

Sieć informuje, że nie ma zgłoszeń o wypadkach lub urazach.

Spinka do włosów była sprzedawana w dziale dziecięcym w sklepach stacjonarnych i na hm.com od 23 lipca do 29 października 2021.

H&M podaje, że używanie produktu przez dzieci może spowodować zagrożenie dla ich zdrowia.

"Przegroda na baterie w spince może się złamać, co powoduje możliwość łatwego wyjęcia baterii (2 sztuki). Istnieje ryzyko, że dziecko może włożyć baterie do ust, nosa lub uszu, co grozi ciężkimi urazami wewnętrznymi" - alarmuje H&M.

Wycofane spinki H&M H&M

Autor:mp/ToL

Źródło: TVN24 Biznes