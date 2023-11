"Informatycy widmo". Dostali wizy, ale do Polski nie przyjechali

Wizy wydano, ale informatycy nie przyjechali

Co się stało z uczestnikami programu?

Jak ustaliła "Rz" nikt nie wie, co się stało z tymi uczestnikami programu, którzy nie dotarli do Polski. Polska Agencja Inwestycji i Handlu, do której zgłaszali się chętni do skorzystania z programu, odpowiadając na pytania "Rzeczpospolitej" wskazuje, że to służby konsularne odpowiadają za procedurę wizową, a nie oni. Do PAIH zgłosiło się ponad 83 tys. osób, a listy z nazwiskami przekazano do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i weryfikacji przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.