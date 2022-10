Węgiel brunatny ma dużo siarki, która utlenia się do tlenku siarki i mamy kwaśne środowisko w połączeniu z tą wilgocią, zaczynają się procesy korozyjne, które mogą zniszczyć nam kocioł - tak o problemach ze spalaniem węgla brunatnego mówił w TVN24 Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego.

Dodał, że spalanie węgla brunatnego może nie doprowadzi do zniszczenia kotła "w ciągu tygodnia, dwóch", ale skutki mogą być widoczne później.

- Instytucje, szkoły, szpitale raczej tego nie będą kupować, bo trzeba mieć kocioł przystosowany do węgla brunatnego - stwierdził Siergiej.

Na pytanie, kto może skorzystać z tego surowca odparł: - Tak szczerze, to nikt. Elektrownie, elektrociepłownie, które mają piece przystosowane do spalania węgla brunatnego. Nawet sprzedawca węgla brunatnego pisze, że ten węgiel nie nadaje się do wszystkich kotłów. Trzeba sprawdzić, czy nasz domowy kocioł nadaje się do węgla brunatnego. Najprawdopodobniej się nie nadaje - zaznaczył.

Jego zdaniem "niska cena, którą zapłacimy za węgiel brunatny", w okolicy "300-400 złotych za tonę", "pewnie będzie jakąś zachętą, ale jest szansa, że sobie ten kocioł zniszczymy". - Może w tym sezonie grzewczym, może w następnym, bo wejdą procesy korozyjne. (...) To jest tani węgiel, ale mniej więcej połowa tego węgla to jest woda. Więc jeżeli płacimy za tonę węgla brunatnego, to kupujemy 500 litrów wody w tym węglu. To chyba nie ma żadnego sensu - stwierdził Siergiej.

Prezes PiS: nie ukrywam, że sprawy węgla brunatnego nie zgłębiałem

Jarosław Kaczyński podczas konferencji w Puławach pytany był o węgiel brunatny w związku z tym, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zaczęło sprzedaż węgla brunatnego dla odbiorców indywidualnych. Stało się tak w wyniku przyjętej przez Sejm ustawy, za sprawą której węgiel brunatny może być czasowo wykorzystywany na potrzeby grzewcze.

- Pytano o węgiel brunatny. Dlaczego będzie można go kupować do użytku domowego, do ogrzewania także węgiel brunatny, że podobno jest szkodliwy. Ja, proszę państwa, nie ukrywam, że sprawy węgla brunatnego nie zgłębiałem, jego szkodliwości. Wiem, że są wielkie kopalnie i wielkie elektrownie, w tym największa w Europie elektrownia w Bełchatowie, że to się pali, że to dymi i jakoś ludzie tam żyją. Tam jest nawet najbogatsza gmina w Polsce - odpowiedział prezes PiS. Chodzi o gminę Kleszczów z powiatu bełchatowskiego, na terenie którego zlokalizowana jest kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego oraz elektrownia Bełchatów.

PGE: węgiel brunatny nie do każdego pieca

Na stronie internetowej Polskiej Grupy zwrócono uwagę, że "węgiel brunatny nie nadaje się do spalania we wszystkich typach pieców węglowych".

"Przed dokonaniem zakupu prosimy o sprawdzenie, czy Państwa instalacja grzewcza jest przystosowana do bezpiecznego spalania węgla brunatnego. Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody z tego tytułu" - dodano.

