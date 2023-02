"GW" o "SOR plus": Pieniądze na ratownictwo trafią do miast, gdzie PiS ma największe poparcie

Resort zdrowia chce wydać 750 milionów złotych na szpitalne oddziały ratunkowe. Kryteria ich dofinansowania zostały jednak stworzone tak, aby wykluczyć SOR-y w dużych miastach. Pieniądze mają trafić tam, gdzie PiS ma najwięcej poparcia - pisze "Gazeta Wyborcza". - Ten konkurs to atak PiS na miasta, kolejny zresztą. Wyklucza prawie trzy czwarte SOR-ów, i to tych największych z największą liczbą pacjentów - komentuje Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

Kontrowersyjne kryteria

I tak na przykład za to, że szpital nie ma tomografu albo ma stary aparat (7-9 lat) i robi na nim mało badań, jest 36 pkt. Za to, że szpital ma nowszy tomograf i robi dużo badań, nie ma ani jednego punktu. Za to, że w SOR-ze po inwestycji poprawi się bezpieczeństwo chorych i sprawniej będzie przebiegać triaż, jest tylko 10 pkt. Ale za to, że liczba wizyt pacjentów na danym oddziale w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców województwa jest równa bądź większa od średniej wojewódzkiej, są aż 233 pkt. Za to, że szpital ma także centrum urazowe, czyli może diagnozować i operować pacjentów z najcięższymi wielonarządowymi urazami, jest tylko 15 pkt. Ale za to, że 62 proc. pacjentów danego SOR-u jest spoza powiatu, w którym jest oddział, są aż 62 pkt.