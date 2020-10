100 milionów dla seniorów. Rząd chce, by zostali w domach

Infolinia dla seniorów, współpraca Wojsk Obrony Terytorialnej i pracowników pomocy społecznej w pomocy osobom starszym w czynnościach wymagających wyjścia z domu oraz wsparcie wolontariuszy - to założenia Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. O jego uruchomieniu podczas piątkowej konferencji prasowej mówili premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

- Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów poprzez szerokie zaangażowanie organizacji, wolontariuszy, harcerzy, Wojsk Obrony Terytorialnej czy wojsk operacyjnych będziemy chcieli uruchomić natychmiast, by zachęcić wszystkich seniorów w szczególności powyżej 70. roku życia do pozostania w domach - powiedział Mateusz Morawiecki.

Jak zaznaczył, 70 proc. osób, które umierają na COVID-19, to osoby powyżej 70. roku życia. - Nasze działania muszą być zdecydowane - mówił szef rządu.

Strona internetowa "Wspieraj seniora"

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zaapelowała w piątek do seniorów, by pozostali w domach. - Nie zostaniecie pozostawieni sami sobie, zależy nam na tym, byście ten trudny czas przeżyli w zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa - powiedziała.

Maląg poinformowała o uruchomieniu strony internetowej "Wspieraj seniora", na której można zgłosić swoje dane; będą one następnie trafiły do konkretnych ośrodków pomocy społecznej. Według niej, zgłasza się wiele organizacji, by służyć wsparciem w tej sprawie, "byśmy przede wszystkim zdali egzamin z solidarności międzypokoleniowej".