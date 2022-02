Bez przełomu w Solarisie. Spółka komentuje decyzje związkowców

Związki napisały w oświadczeniu, że, propozycja pracodawcy "sprowadza się do podniesienia niektórym pracownikom podstawy wynagrodzenia o 50 zł brutto; załoga odbiera taką propozycję jako obraźliwą prowokację". Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się kolejne spotkanie stron sporu.

Solaris - strajk generalny

Zdaniem Patryka Kawy z zarządu firmy Solaris, zarząd przygotował "dobrą, zdecydowanie powyżej standardu rynkowego, propozycję podwyższenia wynagrodzeń w tym roku, wraz z gwarancją podwyżek na rok kolejny". Przedstawiciel zarządu zaznaczył, że zawarte w oświadczeniu organizacji związkowych twierdzenie, że nowa propozycja zarządu to podwyżka o 50 zł, jest nieprawdziwe.

- Przedstawiliśmy ofertę – wypracowaną już przy współpracy z mediatorem, na którego udział w negocjacjach zgodziły się związki zawodowe – uwzględniającą przede wszystkim wzrost najniższych płac. Naszą propozycją było dodatkowe zwiększenie budżetu wynagrodzeń, który, przypomnijmy, od stycznia tego roku zwiększył się już o 16,6 miliona złotych. Obecna oferta dodatkowo powiększa go do 18,8 miliona złotych – o 88 procent więcej niż przekazaliśmy na podwyżki w roku 2020 - powiedział Kawa.

Jak dodał, "nowa propozycja indywidualnie oznacza minimum 320 złotych brutto podwyżki do podstawy wynagrodzenia, co z wszystkimi premiami daje 500 złotych brutto miesięcznie". - Tym samym na stanowiskach produkcyjnych zaproponowaliśmy wzrost wynagrodzenia o 8,5 procent - powiedział Kawa.

Jak przekazał, propozycja obejmowała także wypłatę w marcu specjalnej premii w wysokości 502 zł oraz zagwarantowanie podwyżek w roku 2023 powyżej średniorocznej inflacji. - To oferta, na którą stać naszą firmę i która daje nam możliwości dalszego, stabilnego rozwoju z korzyścią dla wszystkich pracowników - podkreślił.

Patryk Kawa powtórzył, że forsowany przez organizacje związkowe postulat 800 zł podwyżki dla każdego pracownika firmy jest nierealny ekonomicznie i rynkowo. - Takie żądania są po prostu nie do spełnienia z punktu widzenia zasobów finansowych firmy. W praktyce taka podwyżka oznaczałaby średni wzrost wynagrodzeń w obszarze produkcji o 20 procent – jest to niespotykana praktyka rynkowa. W skali firmy taka podwyżka oznaczałaby 40 milionów złotych rocznie - wyjaśnił.

Rozmowy ze związkowcami

Pytany o to, dlaczego dopiero po trzech tygodniach strajku rozpoczęły się rozmowy władz spółki ze stroną związkową wskazał, że pracodawca prowadził negocjacje z związkami zawodowymi od początku września 2021 roku.

- Strona związkowa "odhaczała" kolejne etapy rozmów opisane w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, uparcie dążąc – co w moim odczuciu było zgodne z opracowanym wcześniej planem – do konfrontacji. Od początku strajku jego organizatorzy ani razu nie podjęli próby kontaktu, nawet nie przedstawili oficjalnie swoich postulatów na piśmie – poznaliśmy je dopiero z mediów - stwierdził Kawa.

- Produkcja we wszystkich naszych zakładach, mimo utrudnień, trwa. W trakcie prowadzonego protestu dostarczyliśmy już kilkadziesiąt pojazdów do naszych klientów – w zasadzie wszystkie, które mieliśmy zaplanowane na ten okres. Mam nadzieję, że stracone z punktu widzenia produkcji dni uda nam się odrobić w dalszej części roku - powiedział.

Zakłady Solarisa w Wielkopolsce

Solaris Bus & Coach sp. z o.o. to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Firma we wrześniu 2018 roku dołączyła do hiszpańskiej grupy CAF, która jest obecna w 40 krajach na świecie. Prezesem zarządu Solaris Bus & Coach jest Javier Calleja.