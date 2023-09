Zabawka wycofana ze sprzedaży. Komunikat popularnej sieci

Sieć Smyk podała powody wycofania produktu. Chodzi o "możliwość wystąpienia usterek w zdalnie sterowanym samochodzie terenowym Monster Truck, co nie spełnia odpowiednich standardów jakości marki Smiki". Jak dodano, w wyjątkowych sytuacjach może to doprowadzić "do przegrzania elementów zabawki". Produkt wycofano ze sprzedaży zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i sklepie internetowym smyk.com.

Smyk o procedurze zwrotu produktu

Klienci, którzy zakupili produkt w sklepie internetowym smyk.com mogą także dokonać zwrotu poprzez samodzielne odesłanie produktu do działu reklamacji i zwrotów w sieci Smyk. Do korespondencji trzeba załączyć wypełniony formularz reklamacji. "Zwrot środków zostanie przekazany klientom w tej samej formie, w której nastąpiła płatność w terminie do 14 dni, od dostarczenia produktu do Smyk. W przypadku płatności przy odbiorze zwrot nastąpi na numer konta bankowego podany w formularzu reklamacji" - wskazano.