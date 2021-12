Nie tylko SMS z nakazem dopłaty do paczki. Ekspert o nowych sposobach oszustów

SMS o paczce - sposoby oszustów

Jak działa złośliwa aplikacja?

Dodał, że dopiero wtedy złośliwa aplikacja zacznie robić dwie rzeczy, z której pierwszą jest wysyłanie podobnych do tej wiadomości nakłaniających do kliknięcia w nieznany link do osób z książki kontaktowej telefonu. - Druga rzecz, to ta aplikacja zacznie podkładać różne ekrany, gdy będziemy chodzili po stronach internetowych, w momencie gdy będziemy robili zakupy będzie podkładała swoje ekrany i wyciągała od nas dane do bankowości internetowej, takie jak login i hasło, a jednocześnie będzie miała dostęp do SMS-ów, które przychodzą i jednorazowych kodów z banku, więc teoretycznie ma wszystko, co jest potrzebne, by okraść nasze konto bankowe – powiedział Konieczny.