SMS-y z fałszywą informacją. "Ostrzegamy przed powrotem masowego oszustwa"

CERT Polska ostrzega przed SMS-ami z informacją o rzekomej wiadomości na poczcie głosowej. Oszuści zachęcają do pobrania specjalnej aplikacji, która może im umożliwić dostęp do bankowości elektronicznej.

SMS z fałszywą informacją

Tym razem - jak dodano we wpisie - "oszuści wysyłają SMS-y informujące o rzekomej wiadomości na poczcie głosowej. Tak jak w pierwszej wersji oszustwa, zachęcają do pobrania specjalnej aplikacji, będącej tak naprawdę szkodliwym oprogramowaniem FluBot". "Jest to złośliwe oprogramowanie, które po zainfekowaniu naszego telefonu może próbować wykraść nasze hasła do bankowości elektronicznej" - wskazali przedstawiciele zespołu cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego KNF (CSIRT KNF).