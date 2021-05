WHO: około 750 tysięcy ludzi umarło z przepracowania

Czy Polacy się przepracowują aż do śmierci? - To nie jest temat nowy. We wszystkich statystykach wypadaliśmy zawsze jako ci, którzy pracują bardzo dużo, ale nieefektywnie - powiedziała na antenie TVN24 w programie "Tak jest" psycholożka i socjolożka doktor Joanna Heidtman. - To jest kolejne badanie, które pokazuje, że długa praca szkodzi - stwierdził doktor Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.