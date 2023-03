Słone ceny warzyw. "Dopiero teraz mamy kumulację"

- Do tego jeszcze mieliśmy klimat, który nam zaszkodził, jeśli chodzi o zbiory w Hiszpanii i Maroku. Pojawił się niedobór tych produktów na rynku europejskim. To spowodowało większy eksport bo był bardziej opłacalny. No i mamy konsekwencje: bardzo drogie warzywa szklarniowe takie jak ogórki, papryki, pomidory, sałaty. Na szczęście nie brakuje ich w Polsce, co ma miejsce w Wielkiej Brytanii. Jestem optymistką, raczej nie zabraknie nam tego typu produktów i dalej będziemy mogli się zdrowo odżywiać, o ile oczywiście będzie nas na to stać - dodała ekonomistka.

Jej zdaniem ceny warzyw nie spadną przed sezonem. - Dopiero teraz mamy kumulację. Zbiory nie odbywają się z dnia na dzień. Wszystko, co wcześniej było drogie, na przykład nawozy to właśnie w tym momencie pokazuje się w cenach detalicznych, w cenach, które my płacimy. Ceny na bazarkach też są wyższe ponieważ wszystkie opłaty wzrosły, na przykład opłata handlowa. Wzrosły podatki, koszty pracy. Do tego jeszcze niesamowicie droga energia przekłada się na to, że w najbliższych miesiącach warzywa i owoce będą niewspółmiernie drogie do innych produktów. Nawet jak inflacja w całym koszyku będzie miała mniejszą dynamikę to w tej grupie produktów nie widzę tutaj żadnej poprawy - wskazała.