Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Koncert Kanye'go Westa w Polsce odwołany
Setki milionów złotych strat. Śledztwo w sprawie Zondacrypto

Żurek: wszczynamy postępowanie karne w sprawie Zondacrypto
Źródło: TVN24
Wysokość szkody w sprawie Zondacrypto obecnie wynosi nie mniej niż 350 mln zł – podała Prokuratura Regionalna w Katowicach. Dzisiaj zostało wszczęte śledztwo w sprawie tej giełdy kryptowalut. Ponadto Sejm w piątek ponownie nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów.

"Zawiadomienia pokrzywdzonych trafiają do Prokuratury Regionalnej w Katowicach z terenu całego kraju, a wysokość szkody ulega zmianie. Obecnie wynosi nie mniej niż 350 mln złotych” – podał w komunikacie rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz.

To ta jednostka wszczęła w piątek śledztwo w sprawie Zondacrypto. W oświadczeniu napisano, że "śledztwo powierzono do przeprowadzenia Zarządowi we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości".

Śledztwo będzie prowadzone pod kątem "wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości dokonania zakupu oraz przechowywania walut typu fiat oraz kryptowalut w ramach giełdy Zondacrypto i doprowadzenia w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem".

Zondacrypto pod lupą prokuratury

"Badane jest także przyjmowanie, przechowywanie, transferowanie środków płatniczych i tym samym podejmowanie czynności, które mogły udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych stanowiących korzyści związane z popełnieniem oszustw" – podał Binkiewicz. Jak dodał, zakresem śledztwa objęto zachowania podejmowane na terenie całego kraju od 2022 r.

Jak informuje rzecznik prokuratury, "podstawą wszczęcia śledztwa były zawiadomienia osób pokrzywdzonych oraz doniesienia medialne, stanowiące o problemach związanych z wypłatą środków zgromadzonych w ramach Zondacrypto. Właściciel giełdy wskazał przy tym, że od 2022 roku nie posiadała ona dostępu do tzw. zimnego portfela, na którym przechowywane mają być środki w ilości około 4500 BTC, którą to informację zatajono przed klientami".

O wszczęciu śledztwa poinformował minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek podczas dzisiejszej konferencji prasowej. - Prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła postępowanie karne. (...) Artykuł 286 Kodeksu Karnego i 299 KK, czyli oszustwa oraz pranie brudnych pieniędzy. To postępowanie dotyczy już stricte giełdy Zondacrypto. Mamy coraz więcej zgłoszeń polskich obywateli, którzy nie mogą odzyskać swoich środków, którzy czują się poszkodowani konkretnie przez tą firmę - poinformował Żurek.

Biorąc pod uwagę charakter sprawy prokuratura zapewnia, że informacje o sprawie będą aktualizowane. Będą one następować "przy uwzględnieniu dobra postępowania przygotowawczego".

Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta

W piątek Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Miała ona wprowadzić m.in. środki nadzorcze, np. umożliwiała KNF wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut. Zdaniem prezydenta przepisy były zbyt restrykcyjne. Natomiast według koalicji rządowej brak ustawy tworzy luki prawne.

- Zawetowanie przez prezydenta ustawy o rynku kryptoaktywów w Polsce oznacza, że nie ma obecnie wyznaczonego nadzorcy rynku krypto; to brak skutecznych narzędzi ochrony klientów i ich środków – powiedział w piątek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Piątkowe głosowanie było już drugim ws. weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Prezydent pierwszy raz zawetował taką ustawę na początku grudnia ub.r. Wówczas – również w grudniu 2025 r. – Sejm nie odrzucił weta.

Prawo

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ocenił, że z powodu kolejnej nieudanej próby odrzucenia przez Sejm prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów "kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy ludzi" w najbliższym czasie utraci znaczną część swoich majątków.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
kryptowalutybitcoinWeto
Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

