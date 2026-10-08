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Z kraju

Tymczasowy areszt dla byłego wiceprezesa Orlenu i trzech dyrektorów spółki

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Orlen miał stracić aż 4 miliardy złotych na działalności zatrzymanych pięciu byłych i obecnych menadżerów tej spółki
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: CinemaPhoto / Shutterstock.com
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Sąd w Łodzi zastosował areszt tymczasowy wobec byłego wiceprezesa Orlenu Michała R. i trzech dyrektorów spółki. Podejrzani będą mogli wyjść na wolność po wpłaceniu od 500 tysięcy złotych do 1 miliona złotych poręczenia majątkowego.

W poniedziałek funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Michała R., byłego członka zarządu Orlenu, a także czterech byłych oraz aktualnie pracujących w nim menadżerów wysokiego szczebla. Przedstawiono im zarzuty w prowadzonym od ponad dwóch lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 r.

Prokurator zawnioskował o areszt dla czterech podejrzanych.

- Wobec nich Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia zastosował areszt tymczasowy, z tym zastrzeżeniem, że ulegnie ono zmianie na środek nieizolacyjny w przypadku wpłacenia poręczenia majątkowego w kwotach od 500 tys. zł do 1 mln zł - poinformował w czwartek rzecznik ds. karnych Sądu Okręgowego w Łodzi sędzia Grzegorz Gała.

Troje podejrzanych ma czas do 17 października na wpłatę poręczeń, a w przypadku najwyższej kwoty w wysokości 1 mln zł sąd wyznaczył termin do 21 października.

W przypadku trzech osób sąd podjął decyzję o tymczasowym areszcie na dwa miesiące, a jednej - na trzy.

Obawa matactwa

Sędzia Grzegorz Gała zaznaczył, że we wszystkich przypadkach podstawą zastosowania tymczasowego aresztu było przekonanie, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienie przez podejrzanych zarzucanych im czynów oraz obawa matactwa i realna obawa wymierzenia surowej kary. Grozi im bowiem od 5 do 25 lat więzienia.

- Tymczasowe aresztowanie nie jest karą. Jest środkiem, który ma zabezpieczyć tok postępowania przygotowawczego. W każdym wypadku ocenia się indywidualnie, jakie środki będą w stanie na tyle go zabezpieczyć, żeby obawa matactwa nie występowała. W tym przypadku sąd doszedł do przekonania, że nie tylko bezwzględne tymczasowe aresztowanie ten skutek zapewni, ale także (że - red.) wpłata tych bardzo znaczących sum pieniężnych z ryzykiem ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa, dostatecznie zabezpieczy to postępowania - tłumaczył.

Każda ze stron w terminie siedmiu dni może złożyć zażalenie na decyzję sądu. W stosunku do jednego z podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

Zatrzymania w Orlenie

Prokuratura Krajowa poinformowała wcześniej, że wśród zatrzymanych są:

  • były członek zarządu spółki Michał R., pełniący tę funkcję w latach 2018-2024,
  • dyrektor wykonawczy,
  • dwóch dyrektorów biur oraz kierownik działu, odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw.

Przedstawione im zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków menadżerskich oraz wyrządzenia szkody - w komunikacie PK podano, że na kwotę ponad 4,1 mld zł - w związku z realizowaną polityką cenową, której zasadniczym celem było nierynkowe i oderwane od realiów cenotwórczych ustalenie cen paliw płynnych w sieci detalicznej spółki na poziomie 5,99 zł za litr w okresie co najmniej od 1 do 15 października 2023 r.

Podkreślono, że "ustalenia śledztwa jednoznacznie wskazują, iż akcja cenowa nie tylko prowadzona była w oderwaniu od czynników ekonomicznych, ale także z rażącym naruszeniem licznych procedur sformalizowanych i niesformalizowanych obowiązujących kadrę menadżerską w Orlen".

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Śledztwo z 2024 roku

Śledztwo w sprawie podejrzenia zaniżania przez Orlen cen paliw wszczęła 17 stycznia 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Płocku, gdzie znajduje się siedziba i główny zakład produkcyjny spółki. Postępowanie obejmowało okres od 1 sierpnia do 31 października 2023 r. W maju 2024 r. zostało przejęte przez wydział Prokuratury Krajowej w Łodzi. Powodem miała być duża waga obu postępowań i duży zakres zgromadzonego materiału dowodowego.

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Celem śledztwa było ustalenie, czy poprzez nadużycie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków przez osoby zarządzające Orlenem mogło dojść do niezasadnego zaniżenia cen paliw płynnych względem cen rynkowych, a w związku z tym do sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w spółce - wtedy jeszcze, jak podawano, w nieustalonej kwocie.

W ramach śledztwa w sprawie podejrzenia zaniżania cen paliw w Orlenie, a także w związku z odrębnym postępowaniem, dotyczącym fuzji z Lotosem, w marcu 2024 r. przeszukano z udziałem ABW biura koncernu w Płocku, a także w Warszawie oraz w Gdańsku. Zabezpieczono wówczas w sumie 73 gigabajty dokumentów w wersji elektronicznej i 2 terabajty korespondencji z poczty elektronicznej.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
OrlenCeny paliwProkuratura
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