Z kraju Opóźnienia pociągów i samolotów. Minister podsumował skutki naruszenia przestrzeni powietrznej Oprac. Alicja Skiba |

Dariusz Klimczak: w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej opóźnione były 34 pociągi i 4 samoloty Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

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W nocy z czwartku na piątek rosyjskie obiekty wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną podczas jednego z większych ataków powietrznych na zachodnią Ukrainę. W dwóch miejscach na Podkarpaciu i jednym na Lubelszczyźnie spadły rakiety oraz najprawdopodobniej dron odrzutowy. Nikt w Polsce nie ucierpiał.

- W wyniku tych zdarzeń opóźnione były 34 pociągi w Polsce, w tym 10 dalekobieżnych PKP Intercity, w sumie 913 minut opóźnienia polskich pociągów, ze względu na wydarzenia związane z rosyjskim atakiem na Ukrainę - doprecyzował. Jak dodał, średnia długość opóźnień czterech samolotów wyniosła 35 minut.

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Ewakuacja kontrolerów do miejsc schronienia

Minister infrastruktury powiedział także, że kontrolerzy ruchu lotniczego z wieży w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka zostali ewakuowani do tymczasowego miejsca schronienia po raz pierwszy w historii.

- Dotychczas zdarzyło się to tylko w Lublinie - dwa razy (...) Natomiast w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka miało to miejsce po raz pierwszy, ze względu na alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ale także informacje z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych - wyjaśnił.

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Klimczak zaznaczył, że wszystkie procedury zadziałały prawidłowo i "jest bardzo wdzięczny dyżurnemu ruchu w Rudnikach nad Sanem, który o godz. 6.48 natychmiast poinformował o usłyszanym wybuchu, który mógł wskazywać na incydent".

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w piątek rano wydało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie woj. lubelskiego oraz podkarpackiego. Mieszkańcom polecono znaleźć bezpieczne miejsce i stosować się do poleceń służb.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

Pierwsze komunikaty podawały informacje o upadku nieznanego obiektu powietrznego, który płonął, pod Chmielkiem w powiecie biłgorajskim. Teren zabezpieczono.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez trzy obiekty Źródło zdjęcia: Google Maps

Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej. Czasowo ewakuowano wieżę kontroli lotów lotniska Rzeszów-Jesionka. W przestrzeni powietrznej operowały samoloty wojskowe RP. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze z uwagi na konieczność zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego.

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Wstrzymano także ruch kolejowy na odcinku Nisko - Rudnik nad Sanem - Łętownia na linii nr 68, a do godz. 7.33, wstrzymany był ruch kolejowy w całym województwie podkarpackim.