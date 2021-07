Nowy obowiązek sprzedawcy. Jest projekt

Sprzedawcy, w przypadku obniżki cen towarów, będą mieli obowiązek podawania obok informacji o obniżonej cenie, również informacji o najniższej cenie tego towaru lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Tak zakłada projekt noweli ustawy o prawach konsumenta, który opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Teraz trafił on do uzgodnień i konsultacji publicznych.

Jak napisano w Ocenie Skutków Regulacji projektu, zasadniczym powodem podjęcia prac nad zmianami w ustawie z maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw jest zobowiązanie państw członkowskich do implementacji postanowień dyrektywy unijnej, zwanej "dyrektywą Omnibus". Ma ona na celu zmianę czterech dyrektyw chroniących interesy konsumenta. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do przyjęcia przepisów niezbędnych do wykonania tej dyrektywy do 28 listopada 2021 roku. Implementowane przepisy mają być stosowane od 28 maja 2022 roku.