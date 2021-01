Jest decyzja rządu w sprawie galerii handlowych

Tylko handel zostanie otwarty - restauracje, hotele i stoki wciąż zamknięte. - Decyzja, którą podjęliśmy, sprowadza się do przedłużenia zasad bezpieczeństwa z tak zwanego etapu odpowiedzialności, on będzie obowiązywał do 14 lutego. To kolejny okres, po którym będziemy, informowali, co dalej – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej.