Zmiany w sklepach. Nowe etykiety dla produktów oświetleniowych

Sklepy stacjonarne i internetowe czekają zmiany. W życie weszła nowa unijna etykieta energetyczna dla żarówek, lamp i innych produktów oświetleniowych. Jest ona oparta na prostszej skali od A do G, co ma ułatwić porównanie efektywności energetycznej produktów.

Komisja Europejska poinformowała w komunikacie, że zmiany weszły w życie w całej Unii Europejskiej od 1 września br. Jak wyjaśniono, nowa skala etykiet energetycznych jest bardziej rygorystyczna i skonstruowana tak, aby na początku tylko nieliczne produkty były w stanie otrzymać oznaczenia "A" i "B". Ma to umożliwić stopniowe wprowadzanie na rynek coraz większej liczby energooszczędnych produktów. Z etykiet znikną za to oznaczenia A+++, A++, A+.

Najbardziej energooszczędne produkty znajdujące się obecnie na rynku będą teraz oznaczane zazwyczaj jako "C" lub "D". "Na etykietach znajdzie się szereg nowych elementów, w tym kod QR odsyłający do ogólnounijnej bazy danych, w której konsumenci będą mogli znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat produktu" - dodano.

"Nasze lampy i inne produkty oświetleniowe stały się w ostatnich latach tak wydajne, że ponad połowa diod LED należy obecnie do klasy A++. Aktualizacja etykiet ułatwi konsumentom rozpoznanie produktów najwyższej kategorii, co z kolei pomoże im zaoszczędzić energię i pieniądze na rachunkach" - ocenił, cytowany w komunikacie, unijny komisarz do spraw energii Kadri Simson. Jak zauważył, "wykorzystanie bardziej energooszczędnego oświetlenia będzie coraz bardziej ograniczało emisje gazów cieplarnianych w UE i przyczyni się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku".