Sklepy znanej sieci zmieniają nazwę

PKO Bank Polski, Alior Bank, VeloBank oraz Bank BPS pracują nad wprowadzeniem Konta Mieszkaniowego do swojej oferty - tak wynika z informacji przekazanych TVN24 Biznes. Konto Mieszkaniowe to jeden z filarów programu Pierwsze Mieszkanie, który ma pomóc w oszczędzaniu na zakup mieszkania. Będzie kilka warunków. Decyzja o wprowadzeniu nowego rozwiązania nie zapadła jeszcze w ING Banku Śląskim, Banku BNP Paribas oraz Banku Millennium. Z kolei dla mBanku obecnie priorytetem jest wprowadzenie do oferty Bezpiecznego Kredytu 2 procent.