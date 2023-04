Dwa popularne sklepy internetowe z zarzutami. Kupujący "poddawany był manipulacji i sztucznej presji"

Już 77 proc. polskich internautów korzysta ze sklepów on-line. Najczęściej kupowane produkty to odzież i akcesoria oraz obuwie (Raport E-commerce w Polsce 2022, Gemius Polska). Właśnie te kategorie oferują popularne e-sklepy Born2be i Renee należące do spółki Azagroup. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił tej firmie zarzut wprowadzania konsumentów w błąd poprzez sugerowanie ograniczonego czasu trwania promocji, podczas gdy towary były oferowane w cenach promocyjnych przez cały czas.

Ciągłe promocje

Firmie grozi kara w wysokości 10 proc. rocznego obrotu

Ponadto, na górze stron zamieszczony bywał zegar, który odliczał czas do końca promocji, co jeszcze zwiększało wrażenie, że specjalna oferta jest ograniczona w czasie. Po skończeniu czasu promocji następował reset i czasomierz rozpoczynał odmierzanie czasu kolejnej udawanej oferty specjalnej. Jak pisze UOKiK, to przykład tzw. dark patterns, czyli praktyk wykorzystujących wiedzę o zachowaniach użytkowników do wpływania na ich decyzje.