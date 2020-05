"Nieprawdziwe informacje w sklepach Biedronka". Jest postępowanie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił spółce Jeronimo Martins Polska zarzut naruszania zbiorowych interesów konsumentów poprzez wprowadzanie ich w błąd co do kraju pochodzenia owoców i warzyw. Właścicielowi sieci Biedronka grozi kara do 10 procent rocznego obrotu. Przedstawiciele sieci w odpowiedzi przesłanej TVN24 Biznes podkreślili, że "argumenty podniesione przez UOKiK zostaną poddane dokładniej analizie".