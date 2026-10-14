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Sklepy wycofują zabawki halloweenowe. To reakcja na ataki w szkołach

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Osoby w strojach na Halloween w Canberze w Australii, 31 października 2024 r. (klaun clown upiór horror przebranie)
117 zatrzymanych po kontrolach policji w szkołach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/LUKAS COCH
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Sieci handlowe w Polsce, w tym Biedronka, Smyk i Auchan, wycofują niektóre gadżety halloweenowe. - W związku z ostatnimi wydarzeniami, które miały miejsce w polskich szkołach, zdecydowaliśmy o ponownej analizie naszej oferty halloweenowej - przekazała w odpowiedzi na pytania tvn24.pl Hanna Bernatowicz, dyrektor komunikacji Auchan.

Pod koniec ubiegłego tygodnia do szkół skierowano tysiące policjantów po tym, jak dzień po dniu doszło do incydentów z udziałem nastolatków. Politycy wskazują na negatywny wpływ mediów społecznościowych, gier wideo oraz - jak to ujął premier Donald Tusk - "wszechobecnym kulcie przemocy i agresji w sieci".

W odpowiedzi na te wydarzenia część dużych sieci detalicznych, w tym Biedronka należąca do koncernu Jeronimo Martins - największa sieć handlowa w Polsce posiadająca około 3900 sklepów - zapowiedziała ograniczenie asortymentu halloweenowego i wycofanie m.in. sztucznych noży czy makabrycznych przebrań.

Sklepy wycofują zabawki halloweenowe

- W związku z ostatnimi wydarzeniami oraz kierując się troską o dobro dzieci i młodzieży, w poniedziałek podjęliśmy decyzję o wycofaniu wybranych produktów halloweenowych, które mogą budzić niezamierzone skojarzenia, a proces ich wycofywania jest w trakcie realizacji - przekazała Małgorzata Polakowska, dyrektor kategorii w sieci Biedronka w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl.

- Uznaliśmy, że w obecnych okolicznościach najważniejsze jest dostosowanie oferty do społecznego kontekstu i oczekiwań naszych klientów. Zależy nam, aby sezonowy asortyment sprzyjał przede wszystkim pozytywnym emocjom i wspólnej radosnej zabawie - dodała.

Z kolei sieć sklepów z artykułami dla dzieci Smyk poinformowała o wycofaniu ze wszystkich swoich placówek akcesoriów z motywami imitującymi niebezpieczne narzędzia, takich jak plastikowe noże czy toporki.

- Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomości o ostatnich tragicznych wydarzeniach w polskich placówkach edukacyjnych. W poczuciu pełnej odpowiedzialności społecznej oraz z szacunku dla emocji rodziców i dzieci, zarząd podjął decyzję o wycofaniu ze sprzedaży w całej sieci stacjonarnej oraz w sklepie online wszelkich akcesoriów z asortymentu halloweenowego, zawierających motywy imitujące niebezpieczne narzędzia (takie jak plastikowe noże, tasaki) oraz elementy drastyczne - przekazała nam Katarzyna Czechowska-Jakubowska specjalista ds. marketingu w Smyku.

Część produktów wycofała również sieć sklepów Auchan. - W związku z ostatnimi wydarzeniami, które miały miejsce w polskich szkołach, zdecydowaliśmy o ponownej analizie naszej oferty halloweenowej. W efekcie tego przeglądu podjęliśmy decyzję o wycofaniu pięciu artykułów nawiązujących wyglądem do ostrych narzędzi. Produkty zostały już usunięte ze sprzedaży i zabezpieczone w naszych magazynach - odpowiedziała na nasze pytania Hanna Bernatowicz, dyrektor komunikacji Auchan.

Ataki w polskich szkołach

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (województwo mazowieckie) 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.

Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że "zrobi coś złego", usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.

Źródło: tvn24.pl, Reuters
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Tagi:
Atak nożownikaMłodzieżdzieciBiedronkaAuchanSklep
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