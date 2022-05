Nawet milion przedsiębiorców ma płacić wyższe składki od przyszłego roku

Wyższe składki dla przedsiębiorców w 2023 roku

Wzrost - jak tłumaczy gazeta - wynika ze wskaźników, które Ministerstwo Finansów przesłało w środę do partnerów społecznych z Rady Dialogu Społecznego. "MF prognozuje wzrost przeciętnego wynagrodzenia w przyszłym roku do 6839 zł. A właśnie od niego są liczone zryczałtowane składki płacone przez prowadzących działalność gospodarczą" - przypomina dziennik.

"Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że wskaźnik prognozy przeciętnego wynagrodzenia wynika na razie tylko z krótkiej informacji MF. "Jest jednak niemal pewne, że znajdzie się w projekcie budżetu, jaki rząd powinien zaprezentować w najbliższych tygodniach. Niewykluczone, że wskaźnik ten wzrośnie jeszcze bardziej, tak jak w zeszłym roku, gdy rząd pierwotnie prognozował wzrost przeciętnego wynagrodzenia z 5259 zł do 5836 zł, by pod koniec sierpnia 2021 r. podwyższyć prognozę do 5922 zł. Zaowocowało to tegoroczną podwyżką składek z działalności o dotychczas rekordowe 135 zł miesięcznie" - przypomina gazeta.