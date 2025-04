Donald Tusk odniósł się do kwestii składki zdrowotnej. Premier zapowiedział, że w przypadku ewentualnego weta prezydenta Andrzeja Dudy, rząd powróci do tematu obniżenia składki po wyborach prezydenckich.

- Będę proponował i podejmę kroki, pewnie już po wyborach prezydenckich, żeby wrócić do tematu obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców - powiedział szef rządu, zapytany o dalsze kroki związane z obniżeniem składki zdrowotnej w przypadku weta prezydenta.

Składka zdrowotna. Zapowiedź premiera Donalda Tuska

Powiedział też: - Wygłosiłem to zdanie, bo mam nadzieję, że może ono jeszcze wpłynie na korektę tej zapowiedzi.

Zmiany w składce zdrowotnej

O zawetowanie ustawy ws. obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców apelowali do prezydenta Dudy kandydaci na prezydenta Adrian Zandberg (Razem) i Magdalena Biejat (Lewica), Porozumienie Rezydentów OZZL i Naczelna Izba Lekarska. Argumentują, że obniżenie składki pogorszy sytuację pacjentów i pogłębi kryzys ochrony zdrowia. Procedowaniu m.in. projektu dotyczącego składki zdrowotnej z pominięciem konsultacji sprzeciwiła się strona pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego. Przeciwne obniżce składki zdrowotnej są także organizacje pacjenckie m.in. Ogólnopolska Federacja Onkologiczna i Onkofundacja Alivia.

Nowelizacją ustawy ws. składki zdrowotnej zajmie się Senat na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu. We wtorek senackie komisje opowiedziały się za przyjęciem nowelizacji bez poprawek. Biuro legislacyjne Kancelarii Senatu w opinii do ustawy zwróciło uwagę, że rządowy projekt skierowano do Sejmu bez przeprowadzenia konsultacji publicznych, a takie naruszenie procedury legislacyjnej podlega ocenie zgodności z Konstytucją.