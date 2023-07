Zapowiedź wprowadzenia nowej opłaty. "Rządowy strzał w kolano"

Przecena spółek energetycznych

Jak wskazał, informacja o pracach nad składką solidarnościową sprowadziła kurs JSW "w kilka minut do poziomu około 36 pln". "Jeśli poziom kursu akcji JSW utrzyma się dzisiaj poniżej okolicy poziomu 38,5 pln, to z punktu widzenia analizy technicznej droga do spadku w okolice strefy 32-33 pln zostanie otwarta. To już drugi na przestrzeni miesiąca 'cios informacyjny' dla kursu akcji JSW" - zwrócił uwagę analityk.