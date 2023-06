Skargi na banki. Przeważają klienci dwóch instytucji

Kredytobiorcy oraz poszkodowani działalnością Idea Banku oraz Getin Banku to grupy, które w 2022 roku najczęściej składały skargi na banki do Rzecznika Praw Obywatelskich. Klienci skarżyli się też na procedurę załatwiania reklamacji, niewłaściwą obsługę oraz likwidację oddziałów i bankomatów.

Skargi klientów banków

Do RPO wpływały skargi nie tylko od kredytobiorców frankowych, ale także złotowych. Rzecznik, zwrócił uwagę, że z uwagi na wysoką inflację i rosnące stopy procentowe , kredytobiorcy coraz częściej sygnalizowali trudności w realizacji zobowiązań wobec banków. "Wskazywali na konieczność ingerencji w politykę fiskalną państwa, bo to ona w ich odczuciu miała bezpośredni wpływ na wysokość rat kredytu hipotecznego" - podkreślił RPO.

W skargach zarzucano, że banki nie realizują obowiązku wyjaśnienia kredytobiorcy, z jakich przyczyn nie uwzględniono jego wniosku o restrukturyzację. "Ma to duże znaczenie dla kredytobiorcy, gdyż o ile sama decyzja odrzucająca wniosek kredytobiorcy nie podlega rygorom postanowień ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego co do udzielenia odpowiedzi w 30 dni, o tyle skarga na wyjaśnienia banku tym rygorom już podlega. Oznacza to, że w przypadku nieotrzymania przez konsumenta odpowiedzi z banku w terminie 30 dni na złożoną skargę, może on przedstawić sprawę Rzecznikowi Finansowemu" - czytamy w informacji rzecznika.