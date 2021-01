Skarbówka odrzuciła 400 tysięcy wniosków o przekazanie środków z jednego procenta podatku

"400 tysięcy wniosków o przekazanie 1 proc. dla organizacji pożytku publicznego zostało negatywnie zweryfikowanych przez skarbówkę. To dane ujawnione przez Min. Finansów w odpowiedzi na interwencję ws. blokady przekazywania środków z 1 proc. na rzecz OPP" - czytamy we wpisie Krzysztofa Brejzy na Twitterze.

Wyjaśnienia ministerstwa

"Oznacza to, że przekazanie wnioskowanej przez darczyńcę kwoty na rachunek bankowy wyznaczonej organizacji pożytku publicznego powinno być poprzedzone zapłatą podatku do urzędu skarbowego. Dokonywanie wpłaty po upływie wskazanego terminu uniemożliwia dystrybucję środków" - napisała.

Kontrowersyjne zmiany

Pojawiły się także wątpliwości co do kwot przekazanych OPP przez fiskusa. Dotychczas środki były przekazywane fundacjom bezpośrednio przez poszczególne urzędy skarbowe. Od 2020 odpowiada za to jeden urząd - Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy. Podopieczny fundacji ma więc dostęp do informacji o kwocie przelewu na jego subkonto, ale nadawcą za każdym razem jest urząd w Bydgoszczy.