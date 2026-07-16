Z kraju Deficyt budżetu państwa przekroczył kolejną granicę Oprac. Wiktor Knowski |

Sławomir Dudek o wydatkach budżetowych: nie da się mieć szwedzkich wydatków za irlandzkie podatki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Grand Warszawski/Shutterstock

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Deficyt budżetu państwa po czerwcu 2026 r. wyniósł ponad 123,7 mld złotych. Dochody przekroczyły 278 mld złotych, a wydatki - 402,4 mld złotych. Po maju deficyt budżetu państwa wynosił ponad 108 mld złotych.

Budżet Polski. Największe wydatki

Z opublikowanych w środę danych MF wskazało również, że dochody podatkowe przekroczyły 245 mld złotych. Największą część tej kwoty stanowiły podatki pośrednie (208,5 mld złotych), w tym dochody z CIT (45 mld złotych) oraz z akcyzy (44 mld złotych). Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy) przekroczyły z kolei 3,7 mld złotych.

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Największą pozycją w wydatkach są natomiast koszty obsługi długu skarbu państwa, które szacuje się na niemal 33,7 mld złotych. Dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych szacuje się na 30,4 mld złotych, a subwencje dla samorządów na 30,9 mld złotych.

Dochody państwa

Tym samym po czerwcu dochody budżetu państwa zrealizowano na poziomie 43,1 proc. wobec zaplanowanych w ustawie budżetowej na ten rok, wydatki były na poziomie 43,8 procent, a deficyt wyniósł 45,5 procent.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2026 r. dochody państwa założono na poziomie 647,2 mld złotych, wydatki budżetu państwa w wysokości 918,9 mld złotych, a deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 271,7 mld złotych. Jednocześnie relacja państwowego długu publicznego do PKB ma się ukształtować na poziomie 53,8 proc.