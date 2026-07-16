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Deficyt budżetu państwa przekroczył kolejną granicę

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ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Sławomir Dudek o wydatkach budżetowych: nie da się mieć szwedzkich wydatków za irlandzkie podatki
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Grand Warszawski/Shutterstock
Po czerwcu tego roku deficyt budżetu państwa przekroczył 123,7 miliardów złotych - wynika z szacunkowych danych Ministerstwa Finansów. Na koniec maja wynosił on nieco ponad 100 miliardów złotych.

Deficyt budżetu państwa po czerwcu 2026 r. wyniósł ponad 123,7 mld złotych. Dochody przekroczyły 278 mld złotych, a wydatki - 402,4 mld złotych. Po maju deficyt budżetu państwa wynosił ponad 108 mld złotych.

Budżet Polski. Największe wydatki

Z opublikowanych w środę danych MF wskazało również, że dochody podatkowe przekroczyły 245 mld złotych. Największą część tej kwoty stanowiły podatki pośrednie (208,5 mld złotych), w tym dochody z CIT (45 mld złotych) oraz z akcyzy (44 mld złotych). Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy) przekroczyły z kolei 3,7 mld złotych.

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Największą pozycją w wydatkach są natomiast koszty obsługi długu skarbu państwa, które szacuje się na niemal 33,7 mld złotych. Dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych szacuje się na 30,4 mld złotych, a subwencje dla samorządów na 30,9 mld złotych.

Dochody państwa

Tym samym po czerwcu dochody budżetu państwa zrealizowano na poziomie 43,1 proc. wobec zaplanowanych w ustawie budżetowej na ten rok, wydatki były na poziomie 43,8 procent, a deficyt wyniósł 45,5 procent.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2026 r. dochody państwa założono na poziomie 647,2 mld złotych, wydatki budżetu państwa w wysokości 918,9 mld złotych, a deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 271,7 mld złotych. Jednocześnie relacja państwowego długu publicznego do PKB ma się ukształtować na poziomie 53,8 proc.

Źródło: PAP
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Tagi:
Budżet państwaMinisterstwo Finansów
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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