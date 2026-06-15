Z kraju Spór o drugi próg podatkowy. Ekspert: problem będzie się pogłębiał Paulina Karpińska |

Coraz więcej Polaków wpada w drugi próg podatkowy Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Z każdym rokiem rosną wynagrodzenia Polaków, co dla wielu oznacza wejście w wyższy próg podatkowy i większe obciążenia wobec fiskusa. Wysokość drugiego progu PIT pozostaje jednak na niezmienionym poziomie od czterech lat.

- Od 2022 roku drugi próg podatkowy to 120 tysięcy złotych i teraz miesięczna pensja graniczna dla wejścia w niego wynosi 11 879 złotych - wyjaśnił w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFakt.

Jak zaznaczył, przed podwyżką tej stawki, która miała miejsce w 2022 roku, obowiązywał drugi próg w wysokości 85 528 zł. - Wówczas miesięczna pensja brutto, która powodowała, że pracownik wpadał w stawkę 32 procent zaczynała się od 8 429 zł - dodał.

Według danych GUS przeciętna pensja brutto w 2025 roku wyniosła 8903,56 zł. Natomiast w 2022 roku 6346,15 zł.

- Kiedy w 2009 roku próg wynosił 85 528 zł, był to ekwiwalent mniej więcej 3,5-krotności przeciętnej pensji. Dzisiejsze 120 tys. zł odpowiada zaledwie ok. 1,2 średniej krajowej - wyjaśnił Juszczyk.

Propozycja Przemysława Czarnka

W minioną niedzielę Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, przedstawił trzy z 21 punktów programu obietnic dla Polski, który nazwano "Planem Czarnka". Jeden z nich to podniesienie drugiego progu podatkowego z poziomu 120 tysięcy złotych do 180 tysięcy złotych rocznie. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków - żony i męża od 360 tys. zł rocznie. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2028 roku.

Juszczyk z InFaktu ocenia, że zaproponowane rozwiązanie nie zatrzyma jednak na dłużej wzrostu liczby podatników wpadających w drugi próg. - Spór nie powinien dotyczyć tego, o ile przesunąć próg, lecz tego, jak rozwiązać problem trwale - podkreśla.

- Polska skala podatkowa nie ma dziś łagodnego zejścia. Ma ścianę. Tuż za progiem krańcowa stawka skacze wprost z 12 na 32 procent - zaznacza doradca podatkowy i proponuje by dodać pośredni szczebel, przykładowo stawkę 20 procentową w przedziale dochodów od 120 tysięcy złotych do 180 tysięcy złotych. Natomiast powyżej 180 tysięcy złotych 32 procent.

- Najistotniejsze jest jednak to, co w całej debacie zwykle umyka - automatyczna, coroczna waloryzacja progów i kwoty wolnej o wskaźnik inflacji. Gdyby skala nadążała za cenami, podatnik nie traciłby realnie rok po roku, a klasa polityczna nie mogłaby co kilka lat prezentować podwyżki progu jako wyborczego upominku - uważa Juszczyk.

Jak dodaje, "mechanizm indeksacji pozbawiłby skalę podatkową funkcji narzędzia wyborczego i przywrócił jej rolę, jaką powinna pełnić - neutralnego i przewidywalnego elementu systemu". - Dziś każda taka korekta wymaga osobnej decyzji politycznej i z reguły dojrzewa dopiero w rytmie kolejnych kampanii - kwituje Juszczyk.

Tylu Polaków wpadło w 2025 roku w drugi próg podatkowy

Ze wstępnych danych resortu finansów za 2025 rok, wynika, że w zeszłym roku już 2 mln 411 tys. podatników przekroczyło drugi próg w rozliczeniu podatkowym - przekazał antenie TVN24 BiS Radosław Żuk, doradca podatkowy. Jak podkreślił, to blisko 10 proc. podatników PIT.

Według danych resortu finansów rok wcześniej - w 2024 r, było to 1 mln 935 tys. podatników, co stanowiło 7,6 proc. płacących PIT.

- Wynagrodzenia rosną, w związku z tym też ten próg [podatkowy - red.] powinien wzrosnąć - ocenił Żuk.

Przypomniał, że w ostatnich latach w Polsce "inflacja była znacząca". - Trzeba byłoby pomyśleć o podwyższeniu tego progu - stwierdził. Zaznaczył jednak, że obecnie rządzący nie mówią o żadnym podwyższeniu drugiego progu podatkowego. - To jest zmiana typowo polityczna - stwierdził, dodając, że waloryzacja w przypadku wysokiej inflacji powinna wynikać z przepisów prawa.

Domański: ta propozycja funkcjonuje na razie tylko w przestrzeni medialnej

W kwietniu minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przekazał w radiu TOK FM, że rząd nie pracuje nad podwyższeniem drugiego progu podatkowego. Kilka dni wcześniej Polska 2050 złożyła w Sejmie projekt podwyższenia stawki ze 120 do 140 tysięcy złotych.

O propozycji ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz po raz pierwszy napisała w mediach społecznościowych na początku roku. "Czas zakończyć tę niesprawiedliwość: podnieść drugi próg podatkowy do 200 tys. zł" - postulowała wówczas. Jednak projekt jej klubu zakłada ostatecznie podwyżkę progu o 20 tys. złotych.

Swoje poparcie dla inicjatywy Polski2050 wyraził wówczas prezydent Karol Nawrockim wpisem na platformie X. - To dobra inicjatywa, którą popieram - napisał.

>>> Pełczyńska-Nałęcz o podniesieniu drugiego progu podatkowego: rozważne i odpowiedzialne

- To nie była żadna oferta ani propozycja przedstawiona w ramach rozmów koalicyjnych - powiedział w minionym tygodniu szef resortu finansów w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. Domański dodał, że "ta propozycja funkcjonuje na razie tylko w przestrzeni medialnej".

Szef resortu finansów podał, że podniesienie progu o 20 tys. zł to dla budżetu koszt rzędu 11 mld złotych.

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